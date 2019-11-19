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На Гражданском проспекте из окна выпал мужчина
Сегодня, 8:18
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На Гражданском проспекте из окна выпал мужчина

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Очевидцы отметили, что до падения мужчины из окна вылетел стекла и какой-то мусор.

В Калининском районе Петербурга 13 июля вечером из окна жилого дома выпал мужчина. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

Очевидцы отметили, что до падения мужчины из окна вылетел стекла и какой-то мусор, затем выпал сам человек.

Пока нет официальных данных, жив мужчина или погиб. По словам очевидцев, в скорую его забирали еще живым, но травмы выглядят слишком тяжелыми.

Накануне ребенок выпал из окна в Кингисеппе.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: граданский проспект, упал
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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