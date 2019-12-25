Ребенок выпал из окна в Кингисеппе

Экстренные службы работают на месте падения ребенка из окна в Кингисеппском районе.

13 июля около 11 часов в экстренные службы Кингисеппа поступил вызов с Театральной улицы. Помощь потребовалась ребенку примерно 12 лет, выпавшему из окна дома №5.

В данный момент устанавливаются обстоятельства и причины инцидента. О состоянии ребенка не сообщается, хотя на момент прибытия скорой он был в сознании и разговаривал. По его словам, он заигрался и выпал из окна по случайности.

Piter.TV следит за развитием ситуации.

Ранее подросток разбился насмерть, упав с 20 этажа на проспекте Науки.

Фото: Piter.TV