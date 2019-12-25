Ребенок выпал из окна в Кингисеппе

13 июля около 11 часов в экстренные службы Кингисеппа поступил вызов с Театральной улицы. Помощь потребовалась ребенку примерно 12 лет, выпавшему из окна дома №5.
В данный момент устанавливаются обстоятельства и причины инцидента. О состоянии ребенка не сообщается, хотя на момент прибытия скорой он был в сознании и разговаривал. По его словам, он заигрался и выпал из окна по случайности.
Piter.TV следит за развитием ситуации.
Ранее подросток разбился насмерть, упав с 20 этажа на проспекте Науки.
Фото: Piter.TV
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