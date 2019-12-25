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Ребенок выпал из окна в Кингисеппе
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Ребенок выпал из окна в Кингисеппе

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Экстренные службы работают на месте падения ребенка из окна в Кингисеппском районе.

13 июля около 11 часов в экстренные службы Кингисеппа поступил вызов с Театральной улицы. Помощь потребовалась ребенку примерно 12 лет, выпавшему из окна дома №5. 

В данный момент устанавливаются обстоятельства и причины инцидента. О состоянии ребенка не сообщается, хотя на момент прибытия скорой он был в сознании и разговаривал. По его словам, он заигрался и выпал из окна по случайности. 

Piter.TV следит за развитием ситуации. 

Ранее подросток разбился насмерть, упав с 20 этажа на проспекте Науки. 

Фото: Piter.TV

 

Теги: кингисепп, несчастный случай, ребёнок выпал из окна, чп в ленобласти
Категории: Происшествия, Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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