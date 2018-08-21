Видео: на Гранитной улице прошел град

Непогоду дополнил сильный ветер с дождем.

В Петербурге продолжает бушевать непогода. Сегодня целый день в Северной столице дует порывистый ветер и идет сильный дождь. А на Гранитной улице к этим двум погодным явлениям прибавился еще и град. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

Запись сделал один из жителей дома №4 из окна своей квартиры. На Гранитной улице стихия разбушевалась не на шутку. Ливень с дождем и градом — все это напоминает о приближающейся осени. По данным Росгидромета, лучше сегодня не станет. В течение дня ветер будет только усиливаться, а ночью пройдет ливень.

Ранее мы писали, что сильный ветер задержал электрички под Петербургом.

Видео: Piter.TV