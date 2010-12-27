Сильный ветер задержал электрички под Петербургом

Время задержки поездов составило от 20 минут до двух часов.

Пригородные поезда приходили во вторник, 21 августа, с опозданием из-за того, что сильный ветер повалил деревья на пути. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Утром в 6:50 утра на перегоне Юги — Лунгачи в Волховском районе Ленобласти пригородный поезд задержали на 2 часа. Поезд №6013 следовал от станции Свирь в Петербург. На этом же перегоне в 8:50 встала "Ласточка", которая следовала в Петрозаводск. Тажке ночной ураган заставил изменить расписание пригородных поездов № 6802 Ладожское Озеро — Петербург, № 6004 и № 6006, следовавших с Белоострова Курортного района в Петербург.

Поезда задерживали от 20 минут до 2 часов.

По Петербургу ночью прошелся ураган: пользователи выкладывают в соцсети фотографии.

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