Школы должны начать принимать заявления до 1 апреля.

На "Госуслугах" заработал черновик заявления на поступление детей в 1-й класс. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры России.

В ведомстве отметили, что школы должны начать принимать заявления до 1 апреля. Они доступны во всех регионах России, кроме Москвы и Московской области. Жители столицы и Подмосковья могут воспользоваться услугой на региональных порталах. Также в Минцифры сообщили, что при записи детей в первый класс школы учитывают очерёдность подачи заявок.

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Фото: pxhere.com