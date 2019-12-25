На "Госуслугах" теперь можно пожаловаться на проблему с интернетом в доме

В Минцифры рассказали о порядке действий при подаче заявления о нарушении со стороны УК.

На "Госуслугах" теперь можно пожаловаться на проблему с интернетом в многоквартирной доме. Соответствующее заявление через собственный Telegram-канал сделала пресс-служба Министерства по цифровому развитию. Известно, что теперь чиновники добавили возможность через платформу обратной связи написать заявление в отношении управляющей компании, если она не дает возможность выбрать провайдера интернета для жильцов. К такому обращению можно будет прикрепить документы - переписку с УК, ответы профильных ведомств и компаний. Минцифры обещает перенаправить полный комплект документов сразу же в прокуратуру. Срок рассмотрения подобной жалобы составляет до 30 дней. Время рассмотрения будет зависеть от типа проблемы. Дополнительно человек может следить за статусом заявки, ее обработке на "Госуслугах".

Напомним, что с апреля 2024 года в стране вступил в силу закон о беспрепятственном доступе интернет-провайдеров в многоквартирные дома. Федеральный кабинет министров одобрил ряд подзаконных актов. Эти меры были призваны решить такие задачи, как дать возможность гражданам самим выбирать себе подходящего оператора для связи, прекратить практику, при которой управляющие компании ограничивают провайдерам доступ к домовой инфраструктуре, также стимулировать конкуренцию на отечественном телеком-рынке.

Несмотря на принятый закон, проблемы с доступом операторов связи в многоквартирные дома по-прежнему остаются. Минцифры считает, что каждому такому случаю должна быть дана соответствующая оценка. пресс-служба Минцифры России

Аферисты создают Zoom-встречи с "полицейскими" для обмана россиян.

Фото: Telegram / Минцифры России