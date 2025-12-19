На "Госуслугах" появился реестр злостных неплательщиков алиментов

Реестр злостных неплательщиков алиментов появился на едином портале "Госуслуги". Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы российского министерства по цифровому развитию. Согласно информации от профильного ведомства, в списке оказываются те лица, которые уже привлекались к административной или уголовной ответственности за неуплату алиментов или были объявлены в розыск судебными приставами.

Узнать, есть ли у человека долги по алиментам на содержание детей или родителей, в каком регионе и на какую сумму, теперь можно на "Госуслугах". пресс-служба Минцифры России

Уточним, что для реализации самой проверки пользователю онлайн-сервиса понадобится фамилия, имя и отчество человека, а также его дата рождения. Услуга будет доступна всем, даже не авторизированным лицам на "Госуслугах". В правительстве уверены, что такой сервис поможет оценивать финансовую добросовестность человека. Это может пригодиться при заключении сделок. А также дополнительно попадание в реестр будет стимулом для должников по погашению имеющейся задолженности.

Фото: Piter.tv