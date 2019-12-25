В Минцифры РФ назвали условия для тех, кто хочет получить отсрочку от службы.

На "Госуслугах" начался прием заявок на IT-отсрочку от срочной службы. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы российского министерства по цифровому развитию. В перечень требований к соискателям вошли гражданство РФ, мужской пол, возраст от 18 до 30 лет, работа по трудовому договору, нормальная продолжительность рабочего дня, высшее образование по специальности из федерального списка и работа в аккредитованных IT-компаниях не менее 11 месяцев в течение того года, что предшествует дате начала призыва. Фирма должна быть аккредитована в стране до 11 августа 2025 года.

Стартовал прием заявлений на IT-отсрочку от срочной службы в осенний призыв. До 6 августа включительно IT-специалисты могут подать заявку на получение отсрочки от срочной службы в армии в осенний призыв 2025 года через "Госуслуги сообщение Минцифры в ТГ-канале

Профильное ведомство сообщило, что для жителей Крайнего Севера действуют другие сроки.В этом регионе подать заявку об отсрочке можно до шестого сентября. Далее, до 11 сентября, компании направят списки, Минцифры передаст информацию в российское министерство по обороне до 30 сентября, а профильная комиссия примет решения по отсрочке для молодых людей с 1 ноября по 31 декабря.

Минцифры изучает возможность создания ИИ-помощника.

Фото: Piter.tv