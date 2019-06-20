На "Госуслугах Петербурга" появилась страница с мерами поддержки семей мобилизованных

На "Госуслугах Петербурга" появилась вкладка с мерами поддержки родственников мобилизованных. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".
Семьи мобилизованных имеют права на бесплатное питание для детей в школах, льготный проезд детям на наземном транспорте и метро, а также на освобождение от оплаты услуг в детском саду. Кроме того, дети мобилизованных имеют приоритетный статус при приеме в школу. Для них доступны бесплатные путевки в детские лагеря.
Все подробности можно узнать на сайте "Госуслуг" или по телефону "122".
Ранее на Piter.tv: мобилизованные имеют право остаться в военной части доучиваться.
Фото: Госуслуги
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