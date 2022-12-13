На Гостилицком шоссе ночью горела комната в "двушке"

Тушить квартиру отправились три спецмашины и 15 спасателей.

В субботу ночью, 4 февраля, в Петродворцовом районе произошел пожар. На Гостилицком шоссе в доме № 17, корпус 2, вспыхнула двухкомнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила диспетчеру в 03:31. Выяснилось, что огонь охватил 0,5 "квадратов" помещения.

Тушить квартиру отправились три спецмашины и 15 спасателей. Они ликвидировали пламя спустя 26 минут.

Сведения о пострадавших не поступали. Устанавливается причина случившегося.

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Фото: Piter.tv