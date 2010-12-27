На Гостилицком шоссе Mercedes вылетел на встречку и столкнулся с "Волгой"

Пострадали два человека, третий погиб на месте.

Утром 22 марта на трассе "Петродворец - Кейкино" (по другому Гостилицкое шоссе), неподалеку от деревни Петровское произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, водитель Mercedes вылетел на встречную полосу и столкнулся с "Волгой". В сети появились фотографии с раскуроченной иномаркой.

В результате аварии погиб пассажир Mercedes. Водителя иномарки деблокировали и отправили в больницу со сломанным бедром. Мужчина, сидевший за рулем "Волги", отделался испугом. Его пассажиру повезло чуть меньше. Его доставили в больницу с переломами ног.

Полиция ведет расследование. Выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее мы писали, что массовое ДТП на Ушаковской развязке стало причиной транспортного коллапса.

Фото: Мегаполис