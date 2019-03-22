Массовое ДТП на Ушаковской развязке стало причиной транспортного коллапса

В аварию попали десятки машин.

Утром 22 марта в Приморском районе Петербурга произошло массовое ДТП. По словам очевидцев, на Ушаковской развязке столкнулись десятки машин. В сети появилось видео с места происшествия.

Инцидент произошел около 6:15 утра. Один из автомобилистов насчитал 17 участников аварии, другой — 30. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД.

Уже в 7:21 сервис "Яндекс. Пробки" зафиксировал 4-километровую пробку на Приморском проспекте. В ней автомобилисты провели около часа, когда как в обычное время проезд по этому участку занимает 4 минуты. В 7:39 пробка выросла до 5 км — от Яхтенной улицы до Ушаковского моста.

Сейчас, по данным "Яндекс. Карт", плотно на всех улицах, ведущих в сторону Приморского проспекта. Скорость движения машин составляет от 2 до 7 км/ч.

Ранее мы писали, что на Народной фургон протаранил маршрутку.

Фото: скриншот / "Яндекс. Пробки"

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург