Видео: на Народной фургон протаранил маршрутку

Водитель малотонажки проехал на запрещающий сигнал светофора.

В четверг, 21 марта, в Невском районе Северной столицы случилось ДТП с участием фургона и маршрутки. Об этом очевидцы рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

По словам свидетелей, авария случилась на Народной улице, перед путепроводом Нева. На участке дороги водитель малотонажки, груженной продуктами, проехал на запрещающий сигнал светофора и протаранил маршрутное такси. В результате столкновения содержимое фургона просыпалось на дорогу. Сообщения о пострадавших уточняется.

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