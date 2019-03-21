Пострадали 15 человек, в их числе двое детей.

За минувшие сутки в Петербурге произошло 348 ДТП. Травмы различной степени тяжести получили 23 человека, в их числе двое детей. Среди пострадавших не числится умерших. Об этом сообщает пресс-служба управления ГИБДД по городу и области.

В то же время в Ленобласти случилась 61 авария. В результате пострадали трое взрослых и один ребенок. Смертельных исходов также не зафиксировано.

Ранее мы писали, что на Народной улице перевернулся фургон с продуктами.

Видео: YouTube / STOP Аварии / ДТП