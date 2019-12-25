Пожар на Горском шоссе виден с КАД

Информация о возгорании поступила около семи утра.

Утром в понедельник, 16 августа, в МЧС поступил сигнал о пожаре полигоне твердых бытовых отходов в Выборгском районе на Горском шоссе, 152, передает "Фонтанка" со ссылкой на ведомство и читателей.

Очевидцы сообщили, что дым виден в районе съезда КАД на Комендантский проспект. Пожар происходил на площади 100 "квадратов". Там строительный мусор загорелся отдельными очагами глубиной до двух метров. Потушили ли возгорание на данный момент, не уточняется.

По информации издания, на месте работают три бульдозера, экскаватор, пять самосвалов и поливальная машина.

Ранее мы писали, что пожар на Коломяжском проспекте пытаются потушить 28 спасателей.

Фото: Piter.tv