На Гончарной улице поймали корейца-педофила, сбежавшего от властей КНДР

В Северной столице мужчина скрывался от правосудия.

В Центральном районе Петербурга задержали гражданина КНДР, находившегося в международном розыске за педофилию. Об этом сегодня, 13 апреля, сообщило издание "Мойка 78".

29-летнего корейца правоохранительные органы задержали вчера, 12 апреля. Преступника поймали около дома 19 по Гончарной улице. В Петербурге мужчина скрывался от правосудия. На Родине суд обвинил его по двум статьям уголовного кодекса Северной Кореи. Педофил насиловал совсем юных девушек, не достигших 15 лет.

Задержанного доставили в 76 отдел полиции Центрального района. Вскоре дело передадут в прокуратуру. Напомним, что 13 апреля в Петербурге на 12 лет осудили отца за изнасилования собственной дочери.

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