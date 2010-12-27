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На Гончарной улице поймали корейца-педофила, сбежавшего от властей КНДР
Сегодня, 17:12
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alexandra08
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На Гончарной улице поймали корейца-педофила, сбежавшего от властей КНДР

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В Северной столице мужчина скрывался от правосудия.

В Центральном районе Петербурга задержали гражданина КНДР, находившегося в международном розыске за педофилию. Об этом сегодня, 13 апреля, сообщило издание "Мойка 78".

29-летнего корейца правоохранительные органы задержали вчера, 12 апреля. Преступника поймали около дома 19 по Гончарной улице. В Петербурге мужчина скрывался от правосудия. На Родине суд обвинил его по двум статьям уголовного кодекса Северной Кореи.  Педофил насиловал совсем юных девушек, не достигших 15 лет.

Задержанного доставили в 76 отдел полиции Центрального района. Вскоре дело передадут в прокуратуру. Напомним, что 13 апреля в Петербурге на 12 лет осудили отца за изнасилования собственной дочери.

Фото: Pixabay.com

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Теги: гончарная улица , кореец , педофил , происшествия
Категории: Новости СПб Происшествия

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