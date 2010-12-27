Папашу-извращенца из Петербурга посадили на 12 лет за изнасилования дочери

Петербуржец проведет в колонии строгого режима 12 лет.

Суд поставил точку в деле отца-извращенца из Петербурга, который неоднократно насиловал 7-летнюю дочь. Мужчину посадили в колонию строгого режима за насильственные действия сексуального характера. Канал Piter.TV узнал в пресс-службе СК РФ по городу подробности дела.

Коварный педофил пристрастился к беззаконным ласкам с родной дочкой в 2016 году. В материалах дела упоминаются "неоднократные действия сексуального характера", которые извращенец осуществлял в собственной квартире на улице Николая Рубцова. Все это происходило, когда другие члены семьи отсутствовали дома. Следствие не уточняет, что конкретно делал с дочуркой негодяй, но, судя по приговору, это были страшные вещи.

Сейчас с девочкой 2009 года рождения работают психологи. Что касается папаши-урода, то он проведет за решеткой 12 лет. Ранее мы писали, что в Подмосковье гражданин Таджикистана изнасиловал девочку из Франции.