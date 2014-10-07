На Гданьской улице закончен ремонт водопроводной сети

Благодаря оперативным действиям специалистов, работы были завершены к 4:30 утра.

ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" успешно завершил ремонт поврежденного участка водопроводной сети рядом с домом 19 на улице Гданьской, согласно информации, предоставленной пресс-службой организации.

Авария на водопроводной сети диаметром 150 мм в Выборгском районе произошла в ночь на 25 июня. В результате инцидента в 2 часа ночи от холодного водоснабжения были отключены 17 зданий.

Благодаря оперативным действиям специалистов, работы были завершены к 4:30 утра: водоснабжение полностью восстановлено.

Ранее мы сообщили о том, что в Финский залив выпустили редкую балтийскую кольчатую нерпу.

Фото: Telegram / Водоканал Санкт-Петербурга