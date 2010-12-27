На "Газпром Арене" установили мировой рекорд по числу музыкантов, исполняющих гимн

Его зафиксировал представитель книги Гиннесса.

Сегодня, 1 сентября, в Петербурге на "Газпром Арене" установили мировой рекорд по исполнению гимна.

На стадионе оркестр из 8097 музыкантов исполняли гимн Российской Федерации. Подсчет вели сразу несколько специалистов книги рекордов Гиннесса. Они следили за тем, чтобы каждый человек играл, а не просто держал в руках музыкальный инструмент.

Люсия Синигальези, представитель книги Гиннесса, подтвердила мировой рекорд Петербурга. Предыдущее достижение принадлежало Германии, где в 2016 году выступил оркестр из 7548 музыкантов.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге появился сенсорный сад для незрячих детей.

Фото: Википедия