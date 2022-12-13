На "Газпром Арене" проходит масштабный концерт "Петровские ассамблеи"

Перед зрителями сегодня выступают Клава Кока, Хабиб, Ваня Дмитриенко, Pharaoh, "Король и Шут".

Сегодня, 28 мая, в Петербурге продолжают отмечать День города. В Северной столице проходит масштабный концерт "Петровские ассамблеи". Площадка проведения – "Газпром Арена", рассказал корреспондент Piter.tv.

Фестиваль проходит во второй раз. Высота сцены, стилизованный под корабль, составляет 28 метров. Чашу стадиона превратили в танцпол.

Перед зрителями сегодня выступают Клава Кока, Хабиб, Ваня Дмитриенко, Pharaoh, "Король и Шут".

Ведущими фестиваля выбрали Ивана Дмитриенко и Анну Покров. Вместе с артистами они будут развлекать публику на протяжении пяти часов.

Ранее на Piter.tv: в Российском этнографическом музее открылась выставка, посвященная 320-летию Санкт-Петербурга.

Видео, фото: Piter.tv