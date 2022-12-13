На "Газпром Арене" проходит масштабный концерт "Петровские ассамблеи"

Сегодня, 28 мая, в Петербурге продолжают отмечать День города. В Северной столице проходит масштабный концерт "Петровские ассамблеи". Площадка проведения – "Газпром Арена", рассказал корреспондент Piter.tv.
Фестиваль проходит во второй раз. Высота сцены, стилизованный под корабль, составляет 28 метров. Чашу стадиона превратили в танцпол.
Перед зрителями сегодня выступают Клава Кока, Хабиб, Ваня Дмитриенко, Pharaoh, "Король и Шут".
Ведущими фестиваля выбрали Ивана Дмитриенко и Анну Покров. Вместе с артистами они будут развлекать публику на протяжении пяти часов.
Ранее на Piter.tv: в Российском этнографическом музее открылась выставка, посвященная 320-летию Санкт-Петербурга.
Видео, фото: Piter.tv
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