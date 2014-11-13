Привиться можно будет не только перед матчем с московским "Локомотивом"

На "Газпром Арене" открыт общедоступный пункт вакцинации от коронавируса, он будет работать все майские выходные. Об этом накануне сообщили на странице стадиона в соцсети "ВКонтакте".

Пункт вакцинации будет работать с 1 по 10 мая с 11 до 15 часов, он расположен на входе №2а. Для желающих вакцинироваться есть оба компонента "Спутника V". Врачи напоминают, что сделать укол можно при отсутствии противопоказаний со стороны специалиста. После процедуры горожане получают прививочный сертификат, который подтверждает факт прохождения вакцинации против коронавируса.

Ранее мы сообщали о том, что вакцинацию от коронавируса по всему Петербургу продолжат и в майские праздники. Для горожан открыты пункты и в поликлиниках, и в торговых центрах.

Фото: Piter.tv