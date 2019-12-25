Власти города не обращались к сине-бело-голубым с таким вопросом.

Во вторник, 21 апреля, стало известно о том, что "Газпром Арену" могут использовать под госпиталь для больных COVID-19. Об этом сообщает "Фонтанка".

Известно, что власти Петербурга пока не обращались к сине-бело-голубым за соответствующе помощью. Отмечается, что из-за того, что у стадиона имеется крыша он становится благоприятным местом для госпиталя.

Ранее "Газпром" предоставил площадку для госпиталя в выставочном комплексе "Ленэкспо".

Ранее мы сообщали о том, что Петербург сдержал первоначальную атаку COVID-19.

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