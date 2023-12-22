На Газовой улице отремонтируют крышу дома старинного дома

Жительница Петроградского района пожаловалась, что крыша часто протекает.

К губернатору Петербурга обратилась жительница Петроградского района. Она попросила отремонтировать крышу дома на Газовой улице, в котором она живет. Женщина пожаловалась, что крыша постоянно течет, из-за чего в квартирах много плесени. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Петербурженка рассказала, что в многоквартирном доме № 7 по Газовой улице проживают семьи с детьми, инвалиды, ветераны. Известно, что здание было построено в 1914 году. Последний ремонт в здании проводился в 2016-2018 годах.

До 30 августа 2024 года в доме должны провести капитальный ремонт крыши. Кроме того, специалисты утеплят чердак. Подрядчика уже определили. Работы стартуют 15 апреля.

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Фото: Pxhere