Каменный символ островов пострадал из-за естественной эрозии.

На Галапагосских островах обрушилась скала Арка Дарвина. Об этом сообщили в социальной сети Twitter чиновники из министерства по окружающей среде Эквадора. Естественное скальное образование в акватории архипелага пострадало из-за эрозии 17 мая.

Известно об обрушении Арки Дарвина, привлекательного природного моста, расположенного менее чем в километре от острова Дарвина на самом севере Галапагосских островов. Стало следствием естественной эрозии. пресс-служба министерства по окружающей среде Эквадора

Процесс обрушения каменных глыб наблюдал экипаж Pikaia. Информации о пострадавших нет. На размещенных снимках видно, что вместо арки над водой теперь возвышаются каменные столбы. Напомним, что арка Дарвина считается одним из символов Галапагосских островов. Ранее глуба могла быть частью острова Дарвина. Данная локация считается экспертами одним из лучших мест для дайвинга и наблюдения за морскими животными и акулами.

Фото: Twitter/Ministerio del Ambiente y Agua de Ecuador, Telegram/РИА Новости

