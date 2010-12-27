На Гаккелевской улице сосед с веревкой пытался вытащить детей из пожара

В Приморском районе соседи пытались предотвратить гибель детей в пожаре: их хотели вытащить с помощью веревки, но не получилось.

Появились подробности пожара по Гаккелевской улице, 8 корпус 1, в котором заживо сгорело двое детей. Как рассказали местные жители, один из соседей пытался спасти оставшихся дома без родителей малышей. Мужчина поднялся по веревке на этаж выше, а затем оттуда спустился в горящую квартиру. Герой выбил окно, но так и не попал внутрь: дым не позволил. Однако, к этому моменту уже прибыли специалисты МЧС. Они смогли вывести пострадавших через входную дверь.

Напомним, что возгорание произошло из-за неаккуратного использования электрическим прибором: дети включили в розетку кипятильник и оставили его на диване. Брата и сестру удалось вывести из квартиры, но они погибли в машине реанимации. Пятилетняя девочка и двухлетний мальчик надышались угарным газом. Полиция установила, что сгоревшее помещение арендовала семейная пара, которая переехала в Петербург пару лет назад из Читы. Полиция установила, что сгоревшее помещение арендовала семейная пара, которая переехала в Петербург пару лет назад из Читы. На момент инцидента отец находился на работе, а мать ушла в продуктовый магазин. Один из родителей вернулся спустя 20 минут после трагедии.

Пожар начался в десятой квартире на третьем этаже. Как сообщает 47news, экстренную спасательную службу вызвал 33-летний сосед по имени Арсен. Известно, что у мужчины собственный бизнес по продаже огнетушителей и пожарных рукавово. Комментировать действия спасателей предприниматель отказался.

ППР Подслушано "Приморский Район" ППР