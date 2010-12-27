Погибли дети: в Приморском районе квартира сгорела из-за кипятильника

СМИ сообщают о страшном пожаре в Приморском районе Петербурга.

На Гаккелевской улице произошел пожар, от огня и дыма погибли двое детей. Как сообщает "Росбалт", четырехлетняя девочка и двухлетний мальчик погибли из-за игры с кипятильником.

Возгорание случилось вечером в субботу, 24 марта. Родители оставили маленьких детей без присмотра и ушли на работу. Малыши играли с кипятильником: они воткнули электроприбор в розетку и положили его на кровать. Вскоре постельное белье загорелось, пламя перекинулось на соседние объекты. ЧП произошло до того, как родители несчастных вернулись домой.

Соседи заметили запах дыма и вызвали на место происшествия МЧС. Спасатели вынесли детей из горящей квартиры и передали врачам. Но было слишком поздно: брат и сестра погибли от отравления угарным газом. СК РФ возбудил дело о причинении смерти по неосторожности. Возможно, родителям малышей придется ответить за свое беспечное поведение.