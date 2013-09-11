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На Фурштатской петербуржцы заметили заросшие сосульками окна дома
Вчера, 23:33
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romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

На Фурштатской петербуржцы заметили заросшие сосульками окна дома

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Горожане сообщают, что опасный участок огорожен лентой.  

В четверг, 30 декабря, в Центральном районе Петербурга заметили "квартиру" Снежной Королевы. Об этом сообщили петербуржцы в социальных сетях.

Дом №5 с замершими окнами находится на Фурштатской улице. Один из пользователей в комментариях группы "Санкт-Петербург Отзывы" предположил, что в доме живет "то ли Снежная Королева, то ли Сабзиро". 

Примечательно, что окна покрылись толстым льдом, предположительно, в одной из квартир был водопад, который заледенел. Горожане сообщают, что опасный участок огорожен лентой.  

Ранее в деревне Шамокша мужчина на снегоходе провалился под лёд. Спасатели вывели пострадавшего из леса и передали родственникам.

Фото: Мегаполис

Теги: лед, снежная королева, фурштатская
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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