В деревне Шамокша мужчина на снегоходе провалился под лёд

Спасатели вывели пострадавшего из леса и передали родственникам.

В Лодейнопольском районе Ленобласти 30 декабря спасли местного жителя, который в лесном массиве около деревни Шамокша на снегоходе провалился под лёд. Об этом сообщила аварийно-спасательная служба ЛО.

Спасатели вывели пострадавшего из леса и передали родственникам.

Также ночью 30 декабря в лесу около деревни Обухово Волховского района заблудились двое молодых людей. Прибывшие спасатели обнаружили их и передали сотрудникам скорой помощи.

Фото: ВКонтакте / Аварийно-спасательная служба ЛО