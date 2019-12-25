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В деревне Шамокша мужчина на снегоходе провалился под лёд
Сегодня, 10:52
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В деревне Шамокша мужчина на снегоходе провалился под лёд

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Спасатели вывели пострадавшего из леса и передали родственникам.

В Лодейнопольском районе Ленобласти 30 декабря спасли местного жителя, который в лесном массиве около деревни Шамокша на снегоходе провалился под лёд. Об этом сообщила аварийно-спасательная служба ЛО.

Спасатели вывели пострадавшего из леса и передали родственникам.

Также ночью 30 декабря в лесу около деревни Обухово Волховского района заблудились двое молодых людей. Прибывшие спасатели обнаружили их и передали сотрудникам скорой помощи.

Фото: ВКонтакте / Аварийно-спасательная служба ЛО

Теги: снегоход, спасатели
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия,

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