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На Фучика трамваи встали в обе стороны из-за ДТП
Сегодня, 18:59
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На Фучика трамваи встали в обе стороны из-за ДТП

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Спустя несколько минут движение в сторону Белы Куна возобновилось.

В понедельник, 14 февраля, у перекрестка Бухарестской с Фучика встали трамваи в обе стороны. Предположительно, причиной послужила авария. Об этом сообщает читатель Piter.tv.

Судя по фотографиями, несколько трамваев остановились. Спустя несколько минут движение в сторону Белы Куна возобновилось. Информации о причинах остановки и пострадавших не поступало. 

Ранее мы писали, что Соколов заявил, что у города высокая готовность к новой транспортной модели.

Фото: Piter.tv
 

Теги: бухарестская, дтп, трамваи, фучика
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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