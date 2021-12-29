На Фучика трамваи встали в обе стороны из-за ДТП

Спустя несколько минут движение в сторону Белы Куна возобновилось.

В понедельник, 14 февраля, у перекрестка Бухарестской с Фучика встали трамваи в обе стороны. Предположительно, причиной послужила авария. Об этом сообщает читатель Piter.tv.

Судя по фотографиями, несколько трамваев остановились. Спустя несколько минут движение в сторону Белы Куна возобновилось. Информации о причинах остановки и пострадавших не поступало.

Ранее мы писали, что Соколов заявил, что у города высокая готовность к новой транспортной модели.

Фото: Piter.tv

