На Финском заливе заметили около 200 рыбаков на фоне оттепели

C 16 января выход на лёд официально разрешён, но только при условии устойчивых холодов.

На лед Финского залива в воскресенье, 16 января, вышли около 200 рыбаков, несмотря на начавшуюся оттепель в Петербурге. Об этом сообщает "78.ru" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Рыбаки решили провести выходной день на зимней рыбалке. Отметим, что с 16 января выход на лёд официально разрешён, но только при условии устойчивых холодов. Инспекторы просят рыбаков покинуть лёд.

Ранее в Подпорожье 12-летний мальчик провалился под лед. По предварительной информации, он получил сильное обморожение ног.

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