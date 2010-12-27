На Финском заливе появились огромные торосы высотой с двухэтажный дом

Ледовые стены образовались в результате наводнения и закрытия дамбы.

На Финском заливе появились огромные торосы. Снимками необычного явления поделились горожане в соцсетях.

Ледовые стены образовались в результате наводнения и закрытия дамбы.

На Золотом пляже Зеленогорска образовались ледяные глыбы отмечают горожане

На кадрах видно, глыбы достигают высоты двухэтажного дома.

Торосы — нагромождение обломков льда, до 10—20 метров в высоту, которые образуются в результате сжатия ледяного покрова.

Ранее мы сообщали о том, что В Петербурге с начала зимнего сезона выпало 2 метра снега

Фото:дтп и чп петербург/вк