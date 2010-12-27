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На Финском заливе появились огромные торосы высотой с двухэтажный дом
Сегодня, 20:10
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IRINA_CHALKINA

На Финском заливе появились огромные торосы высотой с двухэтажный дом

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Ледовые стены образовались в результате наводнения и закрытия дамбы. 

На Финском заливе появились огромные торосы. Снимками необычного явления поделились горожане в соцсетях.

Ледовые стены образовались в результате наводнения и закрытия дамбы.

На Золотом пляже Зеленогорска образовались ледяные глыбы

отмечают горожане

На кадрах видно, глыбы достигают высоты  двухэтажного дома.

Торосы — нагромождение обломков льда, до 10—20 метров в высоту, которые образуются в результате сжатия ледяного покрова. 

Ранее мы сообщали о том, что В Петербурге с начала зимнего сезона выпало 2 метра снега

Фото:дтп и чп петербург/вк

Теги: зеленогорск, новости спб, погода, финский залив
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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