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Стали известны подробности того, как гадюка укусила мальчика в Петербурге
Сегодня, 16:17
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fvbykov

Стали известны подробности того, как гадюка укусила мальчика в Петербурге

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Он был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Накануне стало известно, что на малолетнего ребенка в Петербурге напала змея.  Мы сообщали о том, что утром 19 июня ребенок гулял с бабушкой по берегу Финского залива в районе Балтийского бульвара. Родные рассказали, что мальчик хотел что-то поднять с земли, когда из-за камня выпрыгнула змея и укусила за палец. 

По данным Piter.tv, ребенку было два года. Гадюка его укусила за 4-5 пальцев левой кисти. Сейчас за его жизнь борются врачи в реанимации Первой детской больницы. 

Фото: Piter.tv

Теги: змея, петербург, укус
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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