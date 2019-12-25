Стали известны подробности того, как гадюка укусила мальчика в Петербурге

Он был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Накануне стало известно, что на малолетнего ребенка в Петербурге напала змея. Мы сообщали о том, что утром 19 июня ребенок гулял с бабушкой по берегу Финского залива в районе Балтийского бульвара. Родные рассказали, что мальчик хотел что-то поднять с земли, когда из-за камня выпрыгнула змея и укусила за палец.

По данным Piter.tv, ребенку было два года. Гадюка его укусила за 4-5 пальцев левой кисти. Сейчас за его жизнь борются врачи в реанимации Первой детской больницы.

Фото: Piter.tv