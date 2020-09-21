На Финляндском вокзале задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске

Мужчина неоднократно менял паспорта.

На Финляндском вокзале в Петербурге задержали мужчину, который находится в федеральном розыске. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД по СЗФО 21-го сентября.

Было установлено, что злоумышленник привлекался к уголовной ответственности за кражу, мошенничество, растрату и оскорбление представителей власти. Его удалось выявить совместно с правоохранителями из Новокузнецка, где с июля 2020 и скрывался 25-летний молодой человек за оскорбление представителя власти.

Мужчина неоднократно менял паспорта и злоупотреблял доверием граждан. Даже в этот раз, при доставлении в дежурную часть, он представился чужим именем. Устанавливать личность пришлось с использованием дактилоскопии.

На данный момент злоумышленника передали инициатору розыска.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге после перевозки в автозаке умер мужчина.

Видео: УТ МВД по СЗФО