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Новости Лента новостей Общество
Вчера, 12:39
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MShaffter
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На Филиппинах из-за извержения вулкана эвакуированы тысячи человек

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Появилось видео извержения вулкана Майон. Ростуризм предупреждает граждан России об опасности.

На востоке Филиппин ожил вулкан Майон. Первое его извержение было зафиксировано в 1616 году. Самое крупное извержение в 1814 году унесло жизни более 1200 человек.

Сейчас вулкан выбросил первые порции лавы. После этого власти из близлежащих районов эвакуировали более 9 тысяч человек. Институт сейсмологии и вулканологии повысил уровень угрозы до 3 из 5, что говорит о высоком риске полного извержения. Есть вероятность, что лава польется по склонам, испепеляя все на своем пути.

Ростуризм предупреждает граждан России в связи с извержением вулкана Майон в восточной части Филиппин.

 

Видео и фото: Instagram

Теги: в мире , вулкан майон , извержение вулкана , ростуризм , филиппины
Категории: Лента новостей Происшествия Мировые новости Общество

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