На Филиппинах из-за извержения вулкана эвакуированы тысячи человек

Появилось видео извержения вулкана Майон. Ростуризм предупреждает граждан России об опасности.

На востоке Филиппин ожил вулкан Майон. Первое его извержение было зафиксировано в 1616 году. Самое крупное извержение в 1814 году унесло жизни более 1200 человек.

Сейчас вулкан выбросил первые порции лавы. После этого власти из близлежащих районов эвакуировали более 9 тысяч человек. Институт сейсмологии и вулканологии повысил уровень угрозы до 3 из 5, что говорит о высоком риске полного извержения. Есть вероятность, что лава польется по склонам, испепеляя все на своем пути.

Ростуризм предупреждает граждан России в связи с извержением вулкана Майон в восточной части Филиппин.

Видео и фото: Instagram