Сборные Бельгии и Финляндии выбрали Петербург место базировки на Евро-2020

Позже станет ясно, где будет тренироваться команда от России.

Во время проведения чемпионата Европы по футболу в 2020 году сборные Бельгии и Финляндии будут базироваться в Петербурге, заявили главные тренеры команд.

Роберто Мартинес, тренер команды Бельгии, отметил что Петербург – лучший вариант базировки с точки зрения логистики. Футболистам не придется много времени проводить в самолете. Для сборной Финляндии, по словам тренера Маркку Канерва, плюсом станет, что максимум фанатов смогут приехать поддержать команду.

Станислав Черчесов с местом базировки команды сборной России пока не определился, но пообещал в ближайшее время его объявить.

Ранее стало известно, кто станет соперниками сборной России на футбольном Евро-2020. Три матча россияне сыграют с командами Бельгии, Финляндии и Дании.

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