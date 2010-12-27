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Сборные Бельгии и Финляндии выбрали Петербург место базировки на Евро-2020
Сегодня, 11:40
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EvaRaskol

Сборные Бельгии и Финляндии выбрали Петербург место базировки на Евро-2020

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Позже станет ясно, где будет тренироваться команда от России.

Во время проведения чемпионата Европы по футболу в 2020 году сборные Бельгии и Финляндии будут базироваться в Петербурге, заявили главные тренеры команд.

Роберто Мартинес, тренер команды Бельгии, отметил что Петербург – лучший вариант базировки с точки зрения логистики. Футболистам не придется много времени проводить в самолете. Для сборной Финляндии, по словам тренера Маркку Канерва, плюсом станет, что максимум фанатов смогут приехать поддержать команду.

Станислав Черчесов с местом базировки команды сборной России пока не определился, но пообещал в ближайшее время его объявить.

Ранее стало известно, кто станет соперниками сборной России на футбольном Евро-2020. Три матча россияне сыграют с командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Фото: Pixabay 

 

 

Теги: евро-2020, футбол
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Футбол в России и Европе,

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