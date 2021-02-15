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На Есенина полыхает однокомнатная квартира
Сегодня, 19:15
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На Есенина полыхает однокомнатная квартира

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Обошлось без пострадавших. 

В пятницу вечером, 1 июля, в Выборгском районе Петербурга загорелась квартира. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по городу. 

Информация о пожаре поступила в 18:43 на пульт спасателей. На улице Есенина в доме, 16, корпус 1, загорелась однокомнатная квартира. В квартире общей площадью 50 квадратных метров горела обстановка на площади 2 квадратных метра. 

В 19:07 огонь ликвидировали 10 спасателей и две пожарные машины. Обошлось без пострадавших. 

Ранее мы сообщали, что в Петербурге сотрудники военкомата задержали вратаря ЦСКА Ивана Федотова.

Фото: Piter.tv
 

Теги: есенина, квартира, огонь
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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