На Есенина полыхает однокомнатная квартира

Обошлось без пострадавших.

В пятницу вечером, 1 июля, в Выборгском районе Петербурга загорелась квартира. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по городу.

Информация о пожаре поступила в 18:43 на пульт спасателей. На улице Есенина в доме, 16, корпус 1, загорелась однокомнатная квартира. В квартире общей площадью 50 квадратных метров горела обстановка на площади 2 квадратных метра.

В 19:07 огонь ликвидировали 10 спасателей и две пожарные машины. Обошлось без пострадавших.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге сотрудники военкомата задержали вратаря ЦСКА Ивана Федотова.

Фото: Piter.tv

