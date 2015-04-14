На проспекте Энтузиастов из-под земли забила ржавая горячая вода: фото

На месте коммунальной аварии проводятся гидравлические испытания.

Днем 4 июня в Красногвардейском районе Петербурга произошла коммунальная авария. По словам очевидцев, возле дома №28 на проспекте Энтузиастов прорвало трубу с горячей водой. В сети появились фотографии с места происшествия.

На снимках видно, что весь тротуар залило ржавой жидкостью. Она течет из-под земли и люков. Пешеходы обходят стороной опасную местность. Вода медленно добирается до припаркованных автомобилей и проезжей части.

Как сообщили Piter.TV в пресс-службе ГУП "ТЭК СПб", на месте коммунальной аварии проводятся гидравлические испытания, во время которых был выявлен дефект трубы. Ситуация была взята под контроль специалистов. Горячей воды у местных жителей пока нет.

В ГУП "ТЭК СПб" напомнили, что гидравлические испытания нужны для подготовки города к отопительному сезону. Они помогут избежать протечек в осенне-зимний период. Температура воды в трубах во время испытаний составляет плюс 40 градусов.

Ранее мы писали, что в Адмиралтейском районе Петербурга забил трехэтажный фонтан кипятка.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб