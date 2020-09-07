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На Энгельса затопило строительный магазин

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На видео можно лицезреть ливень внутри магазина, а также слышно, что сработала пожарная система.

В воскресенье, 23 мая, на проспекте Энгельса 157/А затопило строительный магазин "Петрович". Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в социальной сети "Вконтакте".

На видео можно лицезреть ливень внутри магазина, а также слышно, что сработала пожарная система. Комментаторы под постом по-разному отреагировали.

Хорошо что все для ремонта под рукой

- написал один из пользователей

На улице слабее дождь был

- подметил другой комментатор

Ранее Piter.tv сообщил, что на улице Марата попала на видео необычная драка между мужчиной и женщиной.

Теги: потом, строительный магазин, энгельса
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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