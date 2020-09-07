На Энгельса затопило строительный магазин

На видео можно лицезреть ливень внутри магазина, а также слышно, что сработала пожарная система.

В воскресенье, 23 мая, на проспекте Энгельса 157/А затопило строительный магазин "Петрович". Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в социальной сети "Вконтакте".

На видео можно лицезреть ливень внутри магазина, а также слышно, что сработала пожарная система. Комментаторы под постом по-разному отреагировали.

Хорошо что все для ремонта под рукой - написал один из пользователей На улице слабее дождь был - подметил другой комментатор

Ранее Piter.tv сообщил, что на улице Марата попала на видео необычная драка между мужчиной и женщиной.