На Энгельса затопило строительный магазин

В воскресенье, 23 мая, на проспекте Энгельса 157/А затопило строительный магазин "Петрович". Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в социальной сети "Вконтакте".
На видео можно лицезреть ливень внутри магазина, а также слышно, что сработала пожарная система. Комментаторы под постом по-разному отреагировали.
Хорошо что все для ремонта под рукой
- написал один из пользователей
На улице слабее дождь был
- подметил другой комментатор
Ранее Piter.tv сообщил, что на улице Марата попала на видео необычная драка между мужчиной и женщиной.
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