На Энергетиков выгорела квартира и оплавились соседние балконы

Пожар обошелся без пострадавших.

Днем 18 августа в доме №54 корпус 2 по проспекту Энергетиков вспыхнула двухкомнатная квартира. Об этом рассказали в пресс-службе городского МЧС.

Известно, что в жилище выгорела комната, балкон и коридор общей площадью 28 квадратных метров. С вышележащих этажей спасатели эвакуировали 10 человек, обошлось без пострадавших. На 7 и 8 этажах из-за пожара оплавилась обшивка балконов.

На тушение огня 18 пожарным и 4 единицам техники потребовалось чуть больше получаса.

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Фото: Piter.TV