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На Энергетиков выгорела квартира и оплавились соседние балконы
Сегодня, 16:25
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На Энергетиков выгорела квартира и оплавились соседние балконы

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Пожар обошелся без пострадавших.

Днем 18 августа в доме №54 корпус 2 по проспекту Энергетиков вспыхнула двухкомнатная квартира. Об этом рассказали в пресс-службе городского МЧС.

Известно, что в жилище выгорела комната, балкон и коридор общей площадью 28 квадратных метров. С вышележащих этажей спасатели эвакуировали 10 человек, обошлось без пострадавших. На 7 и 8 этажах из-за пожара оплавилась обшивка балконов.

На тушение огня 18 пожарным и 4 единицам техники потребовалось чуть больше получаса.

Ранее мы рассказывали, как водитель автобуса сбил мужчину на улице Шаврова.

Фото: Piter.TV

Теги: пожар, эвакуация
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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