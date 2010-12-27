На Елизаровском проспекте исчезло граффити в стиле пастораль

На месте "картины" появился белый квадрат.

В понедельник, 5 августа, жители Невского района возмутились пропаже любимого граффити. Петербуржцы поделились в соцсетях фотографиями с места событий.

Столько лет ни кому не мешала, даже вандалы стороной обходили!!!!! Неужели никто не видел как её закрашивали и не остановил возмущаются местные жители

Граффити в стиле "пастораль" располагалось на торце по проспекту Елизарова, 35. В данный момент там "красуется" белый квадрат. Кто именно закрасил рисунок с мотивами простой сельской жизни неизвестно.

Ранее мы сообщали о том, что Смольный ликвидировал нелегальный рынок в Невском районе.

Фото:дтп и чп петербург/вк