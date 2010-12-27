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На Елизаровском проспекте исчезло граффити в стиле пастораль
Сегодня, 18:59
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IRINA_CHALKINA

На Елизаровском проспекте исчезло граффити в стиле пастораль

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На месте "картины" появился белый квадрат.

В понедельник, 5 августа, жители Невского района возмутились пропаже любимого граффити. Петербуржцы поделились в соцсетях фотографиями с места событий. 

Столько лет ни кому не мешала, даже вандалы стороной обходили!!!!! Неужели никто не видел как её закрашивали и не остановил

возмущаются местные жители

Граффити в стиле "пастораль" располагалось на торце по проспекту Елизарова, 35. В данный момент там "красуется" белый квадрат. Кто именно закрасил рисунок с мотивами простой сельской жизни неизвестно. 

Ранее мы сообщали о том, что Смольный ликвидировал нелегальный рынок в Невском районе.

Фото:дтп и чп петербург/вк

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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