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На Эльбрусе продолжаются поиски пропавшей девушки из Петербурга
Сегодня, 17:07
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nadezhda_sib

На Эльбрусе продолжаются поиски пропавшей девушки из Петербурга

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На данный момент результатов это не принесло.

Спасатели-альпинисты ГУ Северо-Кавказского регионального поисково-спасательного отряда продолжают поиски пропавшей девушки на Эльбрусе. Последний раз ее видели 20-го октября.

Накануне, 26 октября, к поискам привлекли 27 человек, а также 3 единицы техники, в том числе вертолеты. На данный момент найти женщину пока не удалось.

Ранее Piter.TV подробно рассказал эту историю. Из-за ухудшения погодных условий 3 человека отстали от туристической группы. Двое из них самостоятельно спустились к "Северному приюту", одна туристка — 30-летняя Екатерина Климовская из Петербурга — пропала. В этот же день начались ее поиски. 

Фото: mchs.stavropol / Instagram 

Теги: горы, екатерина климовская, эльбрус
Категории: Лента новостей, Новости России,

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