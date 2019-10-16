На Елагином острове прошел фортепианный концерт

Среди участников концерта были не только виртуозы, но и молодые исполнители.

В воскресенье, 23 августа, на Елагином острове прошел концерт "Белое и черное".

Под открытым небом пианисты-виртуозы, а также молодые исполнители сыграли различные произведения от классических до джазовых. Сообщается, что фестиваль проходит в Петербурге второй раз, однако под открытым небом Северной столицы – в первый.

Режиссер фестиваля поделился, что свободная атмосфера вне закрытого камерного зала ни с чем не сравнится: помогают и птицы, и шелест ветра.

Ранее мы писали, что в Петербурге готовятся к проведению "Фестиваля Цветов".

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