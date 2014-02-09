На Елагином острове пройдет АртФест

Зрителей приглашают на лекции, мастер-классы, концерт и показ фильма.

На Елагином острове 6 июля пройдет АртФест. Площадкой мероприятия станет Tele2 Art Space&Co. Об этом сообщили в tg-канале ЦПКиО им. Кирова.

Перед посетителями выступят лекторы музея Эрарта, образовательного проекта Masters и Новой школы дизайна и искусства. Вечером пройдет живой концерт в стиле Live Looping. В конце фестиваля зрителям покажут фильм о великом венецианском художнике Тинторетто в летнем кинотеатре пространства.

Ранее мы рассказывали, как в Петербурге отметят День семьи, любви и верности. В Летнем саду Государственного музея политической истории России 6 июля пройдет концерт "Любовь, семья, отчизна". В этот же день в Лопухинском саду откроется фестиваль "Любовь в традиции".

Фото: Telegram / Елагин остров — ЦПКиО им. С. М. Кирова