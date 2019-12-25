На Елагином острове показали оперу по драме Пушкина

В первый раз оперу показали в Петербурге в 1856 году.

На Елагином острове 12 августа прошла очередная постановка в рамках фестиваля "Опера – всем", который проходит сейчас по новым правилам. Зрители смогли наблюдать постановку "Русалка", продолжившую серию онлайн-трансляций.

Постановку Александра Даргомыжского воплощали на сцене солисты Мариинского театра и "Мюзик-холла" при участии Санкт-Петербургскго государственного академического симфонического оркестра под управлением дирижера Владимира Ланде.

В основе сюжета – неоконченная драма поэта Александра Пушкина, опубликованная после смерти под названием "Русалка". В первый раз оперу показали в Петербурге в 1856 году.

Ранее мы сообщали о том, что залы театра "Мюзик-Холл" три года ждут реконструкции. Дело по проектированию обновленных помещений почти не продвинулось.

Фото: Театр "Мюзик-Холл" / Instagram