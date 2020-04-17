Залы театра "Мюзик-Холл" три года ждут реконструкции

Дело по проектированию обновленных помещений почти не продвинулось.

Театр "Мюзик-Холл" уже четвертый год ждет, когда завершится проектирование реконструкции залов. Пандемия коронавируса лишила театра зрителей и отодвинула сроки реконструкции еще на неопределенное время. Об этом рассказал "Петербургский дневник".

Отмечается, что конкурс на разработку проекта обновления здания был объявлен еще летом 2016 года, поскольку старый театр в последний раз ремонтировали порядка 30 лет назад, в нем устарели отделка, система вентиляции, зрительская зона. По словам директора "Мюзик-Холла" Юлии Стрижак, проект можно было сделать за полтора года, но театр все еще его не получил из-за недобросовестного проектировщика.

Театр уже давно – а у нас были до этого благополучные времена – мог находиться на реконструкции. Наш проект еще не вышел из экспертизы. Поэтому, пока нет проекта, не будут выделены деньги на реконструкцию. Юлия Стрижак, директор "Мюзик-Холла".

Ранее Юрий Шварцкопф рассказал о потерях петербургских театров из-за коронавируса.

Фото: Мюзик-Холл