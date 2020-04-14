Юрий Шварцкопф рассказал о потерях петербургских театров из-за коронавируса

В нынешней ситуации все показы спектаклей приостановлены.

Генеральный директор Театра музыкальной комедии Юрий Шварцкопф рассказал "Петербургскому дневнику", какие потери терпят театры Северной столицы из-за пандемии коронавируса.

Он напомнил, что в нынешней ситуации все показы спектаклей приостановлены. Таким образом, культурные учреждения лишились своего основного дохода. В частности, только Театр музыкальной комедии за март-апрель недополучил 45 млн рублей. Плюс 15 млн рублей необходимо вернуть зрителям за проданные билеты.

В других театрах Петербурга похожая ситуация. Особенно тяжело приходится городским театрам, которые, в отличие от федеральных, не получают гранты от государства. И даже после окончания пандемии прогнозируется мощный спад посещаемости театров. По словам Шварцкопфа, у людей просто не будет денег на развлечения, также они будут опасаться повторения ситуации.

"Вирус мы победили. А может быть будет его новая вспышка осенью или зимой? Тут все очень туманно", - заявил специалист.

Главной проблемой на сегодняшний день Шварцкопф назвал зарплату, которую нужно выплатить не только артистам, но и другим сотрудникам театра – гримерам, костюмерам и пр. В среднем от 30 до 70% зарплат выплачиваются из доходов от продажи билетов. Сейчас этих доходов нет. Ожидается, что Министерство культуры России проработает возможность поддержки культурных учреждений в части недополученных доходов.

"Возможно, помогло бы освобождение театров от части налогов. Это комплексный вопрос, который требует оперативного вмешательства", - отметил Шварцкопф.

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