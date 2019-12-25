Для получения компенсации ущерб бизнеса должен быть материальным.

Российский бизнес не получит компенсации за простой в период пандемии коронавируса. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на представителей крупных российских фирм.

Причина в том, что для получения компенсации ущерб бизнеса должен быть материальным — как при пожаре, наводнении или землетрясении. Страховые компании могут оценить убытки только в этом случае. Коронавирус же не причиняет таких потерь для имущества.

Также в материале подчёркивается, что в иностранных полисах, в которых страхуется российский бизнес, скоро появится оговорка, исключающая компенсацию рисков в связи с пандемией коронавируса. Эту оговорку утвердил лондонский страховой рынок Lloyd"s.

Президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс отмечает, что из-за пандемии коронавируса некоторые сегменты российского бизнеса понесли убытки более чем в 50%.

Ранее нотариусы просили признать свой бизнес пострадавшим от коронавируса.