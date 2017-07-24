Фестиваль "Опера – всем" пройдет в онлайн-формате

Фестиваль стартует через четыре дня.

Как стало известно во вторник, 4 августа, стало известно, что через три дня начнется IX международный фестиваль "Опера – всем".

В этом году фестиваль было решено провести в онлайн-формате с 8 по 22 августа. Участники представят произведения оперной классики под открытым небом в Петропавловской крепости, на Елагином острове, Площади Растрелли, а также на Парадном плацу Екатерининского дворца.

В этом году оркестр театра "Мюзик-Холл" сыграет три оперы, а не две, как обычно. В программу была включена опера Беллини "Капулети и Монтекки". Зрители сериала услышат также оперы "Борис Годунов" и "Волшебная флейта".

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