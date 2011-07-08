На Елагином острове планируют восстановить здание гауптвахты

В качестве заказчика ремонтных работ выступил музейный комплекс ЦПКиО имени Кирова.

На Елагином острове здание гауптвахты, сгоревшее в 1996 году, могут восстановить. КГИОП разместил на своем сайте акт по итогам экспертизы проекта реставрации здания сегодня, 18 июля.

В качестве заказчика ремонтных работ выступил музейный комплекс ЦПКиО имени Кирова. Однако не закрытый контракт на 4 млн 680 тыс. рублей заключили в феврале 2022 года.

На данный момент здание гауптвахты представляет собой цоколь из камня с керамикой в части пола. В результате пожара не стало деревянных элементов декора.

Ранее на Piter.TV: реставрация особняка Полежаевых скоро начнется в Петербурге.

Фото: КГИОП