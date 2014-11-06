Реставрация особняка Полежаевых скоро начнётся в Петербурге

Специалисты проведут ремонт и реставрацию интерьеров, фасадов, кровли, а также выполнят благоустройство прилегающей территории, адаптируют здание для маломобильных групп.

Особняк Полежаевых по адресу: проспекта Бакунина, 8, готовится к реставрационным работам. Скоро архитектурный памятник будет приспособлено под современное использование. Проектная документация уже была согласована в Смольном 2 года назад, а разрешение на реставрацию было выдано в мае 2023-его, пишет "Петербургский дневник" со ссылкой на КГИОП.

Специалисты проведут ремонт и реставрацию интерьеров, фасадов, кровли, а также выполнят благоустройство прилегающей территории, адаптируют здание для маломобильных групп. С 2015 году объект принадлежит интернату "Формула успеха", который является структурным подразделением Президентского физико-математического лицея №239. После завершения всех мероприятий в особняке хотят открыть детский центр робототехники при лицее.

Говорят, за роботехникой и искусственным интеллектом будущее. И с учетом внешнеполитической ситуации я считаю очень хорошей тенденцией открытие подобных кружков на базе петербургских школ. Антон Соловьёв, член постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Законодательного собрания Петербурга

Ранее мы сообщили о том, что жители дома Макаровых и градозащитники замуровали кирпичом незаконные дверные проёмы.

Фото: Александр Глуз/"Петербургский дневник"